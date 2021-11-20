Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК третью неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и горюче-смазочные материалы (ГСМ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, энергетики — Магзум Мирзагалиев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Жамбылской области — Бердибек Сапарбаев, Актюбинской области — Ондасын Уразалин, Павлодарской области — Абылкаир Скаков и др.

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер третью неделю подряд отмечается снижение цен на морковь (-0,8%), лук (-0,7%), рожки, рис и картофель (-0,2%). По остальным продуктам цены стабильны.

Финансирование «оборотной схемы» в регионах достигло 48,9 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 97,7%. Эффективная работа по «оборотной схеме» отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях. Благодаря принятым мерам ситуация на рынке ГСМ стабилизировалась. В настоящее время все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой на внутренний рынок светлых нефтепродуктов. По состоянию на 19 ноября т.г. сформирован достаточный совокупный запас нефтепродуктов – 200,6 тыс. тонн бензина и 215,8 тыс. тонн дизельного топлива, что достаточно для покрытия 15 суточной потребности страны.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам установления монопольно высоких цен начало расследование в отношении птицефабрики в Карагандинской области. В адрес субъектов рынка куриных яиц и мяса птицы в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях и г. Нур-Султан направлены 7 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением.

Заключены 14 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской и Жамбылской областях. В целом, по республике заключено 154 актов антимонопольного комплаенса.

Премьер-Министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%. Акиматам регионов дано поручение с учетом баланса производства и потребления обеспечить достаточные запасы в стабилизационных фондах, доведение до рекомендованных объемов финансирование по «оборотной схеме», активизировать работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования.



