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Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК четвертую неделю подряд

27 Ноября 2021 11:36
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Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК четвертую неделю подряд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Калдыбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, г. Нур-Султан — Алтай Кульгинов и другие.

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер четвертую неделю подряд отмечается снижение цен на лук (-0,9%), соль (-0,4%), рис (-0,3%). Фиксируется также снижение цен на говядину, рожки и муку (-0,1%).

По остальным продуктам цены стабильны. Целевой уровень финансирования «оборотной схемы» по стране обеспечен на 97,7%.

Эффективная работа по «оборотной схеме» отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях. За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции направило 10 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением в адрес субъектов рынка мяса птицы и сахара в Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областях.

Заключено шесть актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Алматинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях. В целом, по республике заключено 160 актов антимонопольного комплаенса.

Премьер-Министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%. Акиматам регионов дано поручение обеспечить пятимесячный запас продовольствия и своевременно проводить интервенции для недопущения случаев удорожания цен.

Глава Правительства обратил особое внимание на необходимость активизации работы региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика  
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