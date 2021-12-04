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Нулевой рост на социально значимые продукты фиксируется в РК пятую неделю подряд

4 Декабря 2021 11:47
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Нулевой рост на социально значимые продукты фиксируется в РК пятую неделю подряд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

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О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

В ноябре текущего года за счет принятых мер темпы роста продовольственной инфляции в годовом выражении снижены на 0,4 процентных пункта до 0,9%, а общей инфляции – на 0,2 п.п. до 8,7%. За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. В 15 регионах роста цен не зафиксировано, в 3 регионах наблюдается снижение цен: в г. Нур-Султане – на 0,2%, в Павлодарской и Мангистауской областях – на 0,1%. Пятую неделю подряд отмечается снижение цен на гречку (-0,6%), сахар, морковь, мясо кур и рис (-0,1%). По остальным продуктам цены стабильны.

Целевой уровень финансирования «оборотной схемы» по стране обеспечен на 99,4%. Поставленные задачи по «оборотной схеме» полностью выполнены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции направило 6 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением в адрес субъектов рынка рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях. Заключено 23 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15% до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областях. В целом, по республике заключено 183 акта антимонопольного комплаенса.

Премьер-Министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания путем использования всех действующих инструментов. Акиматам регионов дано поручение активизировать формирование пятимесячного запаса продовольствия в стабилизационных фондах, установление предельных цен на продукты питания, а также деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Цены и тарифы   #Аскар Мамин  
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