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Нулевой рост цен на социально значимые продукты питания зафиксировали в Казахстане

6 Ноября 2021 12:38
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Нулевой рост цен на социально значимые продукты питания зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

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О текущей ситуации и проводимой работе доложили председатель Национального Банка Ерболат Досаев, вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, Восточно-Казахстанской области - Даниал Ахметов, Акмолинской области - Ермек Маржикпаев, Атырауской области - Махамбет Досмухамбетов, Кызылординской области - Гульшара Абдыкаликова и др.

За прошедшую неделю по республике общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер отмечается снижение цен на морковь (-3,1%), лук (-2,2%), картофель (-0,8%). Цены на творог, масло подсолнечное, рис и соль не изменились.

Финансирование «оборотной схемы» в регионах достигло 46,6 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 93,2%. Эффективная работа по «оборотной схеме» отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 6 уведомлений по признакам злоупотребления доминирующим положением в части применения разных цен: в Северо-Казахстанской области производителям куриных яиц, г.Нур-Султан - оптовому поставщику куриных яиц, Актюбинской области - оптовому поставщику мяса кур, за антиконкурентные согласованные действия в части поддержания цен - производителям куриных яиц в Алматинской области.

Заключены 4 акта антимонопольного комплаенса с производителями и торговыми сетями в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. В целом, по республике заключено 139 актов антимонопольного комплаенса. Вынесено 6 предостережений по Западно-Казахстанской области о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства за публичное заявление о возможном повышении цен производителям мяса и яиц кур, хлеба и муки, макаронных изделий.

По предварительным данным, усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны птицефабрик. За повторные нарушения в течение одного календарного года с момента вынесения уведомлений будут проведены расследования.

Премьер-Министр поручил акимам регионов осуществлять контроль цен и принимать соответствующие оперативные меры по каждой позиции социально значимых продуктов питания, в ручном режиме обеспечить своевременные поставки продовольственных товаров на полки магазинов для избежания роста цен.

С учетом завершения сбора урожая и приближающихся праздников, акиматам поручено в недельный срок довести обеспеченность регионов мукой до 100%, пополнить запасы по основным овощам в соответствии с ранее утвержденными нормативами, а также обеспечить заключение договоров форвардных закупок между торговыми сетями и производителями без посреднических звеньев.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Цены и тарифы  
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