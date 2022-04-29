Нулевое качество знаний показали учащиеся двух сельских школ в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области управление образования принимает меры по улучшению качества знаний в двух сельских школах, где дети показали нулевой результат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете по вопросам образования и здравоохранения при филиале партии AMANAT руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Айгуль Сураганова сообщила, что нулевое качество знаний - в Казанской основной школе Жамбылского района и Акканбурлукской средней школе Айыртауского района.

«Согласно статье Закона «Об образовании», школы, которые не пройдут до конца учебного года аттестацию, лишаются возможности выдавать документ гособразца. Мы акцентировали внимание на тех школах, которые должны проходить аттестацию в мае. Возникают проблемы по Казанской школе, где дети показали нулевое качество знаний. Такая же проблема есть в Акканбурлукской начальной школе. Повторный срез назначен на май», - сообщила А. Сураганова.

Заместитель руководителя управления образования Татьяна Протопопова отметила, что в школы выезжает коллектив педагогов для оказания помощи по повышению качества знаний учащихся.

«Мы понимаем, что одним махом это не исправить. Но мы приложим все усилия, чтобы дети показали знания», - сказала Т. Протопопова.

По словам А. Сурагановой, есть риск, что еще две школы не пройдут аттестацию из-за необеспечения противопожарной безопасности. Это неполная средняя школа №16 города Петропавловска и Асановская средняя школа Кызылжарского района.

«В свете последних событий в Павлодаре, обеспечение безопасности находится под особым вниманием. Директора школ не в состоянии в одиночку исправить некоторые моменты, связанные с финансовыми затратами. Местные исполнительные органы должны помочь», - добавила А. Сураганова.

По словам Т. Протопоповой, в Асановской школе начали устранять нарушения, городская школа №16 обязалась все исправить к 13 мая.