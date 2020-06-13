Нулевая ставка на ИПН – кто может претендовать на налоговую льготу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин пояснил особенности некоторых налоговых льгот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно распространения нулевой ставки на индивидуальный подоходный налог, а также отчисления на социальное обеспечение в 2020 году на самозанятых и микро- и малый бизнес в реальных секторах экономики Постановлением Правительства от 20 апреля текущего года № 2241 предусмотрено освобождение от уплаты налогов и обязательных платежей с фонда оплаты труда (индивидуальный подоходный налог у источника выплаты, социальный налог, обязательные пенсионные взносы работника, взносы и отчисления на обязательное медицинское страхование и социальные отчисления) на срок с 1 апреля до 1 октября текущего года по наиболее пострадавшим секторам малого, среднего и крупного бизнеса», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

«Льгота предоставлена для наиболее пострадавших секторов экономики, таких как сфера туризма, общественное питание, гражданская авиация, оказания услуг населению, розничная непродовольственная торговля и т.д. Таким образом, Правительством уже приняты меры, направленные на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ)», - добавил Премьер.

Что касается отмены либо корректировки авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу (КПН) в 2020 году, исходя из прогнозируемого изменения коммерческих оборотов без учета уровня прошлогоднего дохода, А. Мамин сообщил следующее.

«Авансовые платежи по КПН являются неотъемлемым условием равномерного формирования республиканского бюджета и позволяют налогоплательщикам самим постепенно исполнять обязательства по уплате КПН, выплачивая налог частями. В отношении корректировки сообщаем, что в соответствии со статьей 305 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) налогоплательщикам предоставлено право предоставлять дополнительный расчет авансовых платежей после сдачи декларации по КПН не позднее 31 декабря отчетного налогового периода. Это позволяет скорректировать сумму КПН, подлежащего уплате в бюджет, в зависимости от результатов своей деятельности», - заключил глава Правительства.

Напомним, 16 марта 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О дальнейших мерах по стабилизации экономики». 22 марта Премьер-Министр Аскар Мамин подписал Постановление Правительства Республики Казахстан в целях реализации Указа Президента о дальнейших мерах по стабилизации экономики.

30 марта 2020 года Правительство Республики Казахстан приняло Постановление «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налоговой политики».

19 мая 2020 года Правительство одобрило Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Комплексный план состоит из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер по стимулированию деловой активности, поддержке занятости и повышению доходов населения.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев высказался по поводу дальнейшего продления отсрочек для бизнеса по налогам.