НСОД становится конкретным институтом сохранения социальной стабильности – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров прокомментировал VI заседание НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный совет общественного доверия становится институтом очень эффективной обратной связи между населением и властью, обществом и государством. В рамках Нацсовета обсуждаются самые злободневные вопросы нашего бытия и принимаются конкретные решения по тем или иным проблемам, которые наиболее остро обсуждаются в нашем обществе. Вчера Президент остановился на следующих приоритетных моментах. Первое: обеспечение 100%-ой безопасности наших школ, то есть наших детей и учителей», - сказал Ерлан Саиров в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Второй вопрос, который по его словам, энергично обсуждается обществом – вопрос взаимоотношений банков и заемщиков.

«Глава государства конкретно сказал о том, что не должны быть ущемлены интересы заемщиков. И предложил конкретные меры, как обеспечить справедливость во взаимоотношениях между банками и заемщиками. Этот вопрос на сегодня является одним из самых актуальных в нашем обществе. И самое главное – вопрос приграничных районов Казахстана», - отметил депутат.

«Мы сегодня переживаем очень глубокую трансформацию геополитических процессов, в мире происходят очень сложные геоэкономические процессы, нарастают противоречия между так называемыми мировыми державами и Казахстану нужно обеспечить безопасность своих внешних и внутренних рубежей. Поэтому, обеспечение эффективного социально-экономического развития наших приграничных районов являются одним из базовых элементов сохранения стабильности и устойчивого развития нашей страны. НСОД становится конкретным институтом сохранения социальной стабильности, реализации философии страны «слышащего государства», - заключил Е. Саиров.

Напомним, 16 ноября Президент РК принял участие в VI заседании Нацсовета общественного доверия.