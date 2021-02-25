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НСОД стал главной площадкой политических и экономических реформ - Ерлан Саиров

Автор:  
Гульзат Сахова
25 Февраля 2021, 15:36
НСОД стал главной площадкой политических и экономических реформ - Ерлан Саиров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров прокомментировал прошедшее заседание Национального общественного совета с участием Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялось пятое заседание Общественного Национального совета страны, где Президент Касым-Жомарт Токаев сделал несколько очень важных заявлений. Это - продолжение политических реформ в нашей стране. То есть, снижение барьера в прохождении партий в Парламент, а также введение на бюллетенях графы «против всех» будут продолжены по закону. Определены конкретные сроки по выборам акимов сел. Вместе с тем, с 2024 года будут внедрены механизмы по избранию акимов районов. Это означает всесторонний охват политических реформ в нашей стране», - сказал Ерлан Биахметович.

Депутат Мажилиса отметил, что поставлена точка в главной проблеме, волновавшей казахстанцев.

«Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане введут норму закона о полном запрете на аренду и продажу земли иностранным гражданам. Это говорит о том, что в нашей стране поставлена точка общенациональной дискуссии по земельному вопросу. То есть земельные ресурсы РК будут обслуживать только граждан РК. Но все же земля - экономический ресурс. Она должна принести благо нашему праву. Для решения вопроса по использованию земельных ресурсов в нашей стране создается общественная комиссия. Эта общественная комиссия будет прорабатывать все вопросы земельного вопроса. До конца года властями будут соответственно внесены предложения. Теперь основной вопрос на сегодняшний день был связан с земельными ресурсами РК. Данный вопрос всесторонне рассмотрен и проработан. Видно, что наше государство работает в интересах граждан РК. И сегодня этот национальный совет стал не одной общественной организацией, а главной площадкой политэкономических реформ в нашей стране»,- сказал депутат.

Напомним, сегодня состоялось пятое заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. С полным текстом выступления Главы государства на V заседании Национального совета общественного доверия можно ознакомиться здесь.


Правительство РК   Политические реформы   Общество   Нацсовет   Заседание Нацсовета 25.02.2021  
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