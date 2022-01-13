НСОД полностью поддерживает инициативы Главы государства: Талгат Калиев высказался о моратории на повышение зарплат чиновников и депутатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев высказался о пятилетнем моратории на повышение заработных плат чиновников и депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня есть разрыв между богатыми и бедными, теми, кто получает высокую зарплату и теми, кто получает низкую. Я думаю, Президент Касым-Жомарт Токаев принял это решение с точки зрения этической. Не имеют права министры получать слишком высокие зарплаты и регулярно себе их повышать в тот период, когда есть крайне низко оплачиваемые профессии. И это решение было принято в целях преодоления этого разрыва», - сказал он после заседания членов Национального совет общественного доверия (НСОД) в Нур-Султане.

При этом Т. Калиев считает, что это не должно касаться рядовых госслужащих, их зарплаты необходимо повышать, а для талантливых руководителей нужно предусмотреть систему премий и бонусов.

«Если они способны достичь значительных изменений в своей отрасли, то народ не будет возражать против того, чтобы эти талантливые руководители получали бонусы, но если они не способны достигать, то премировать и бонусы выплачивать не за что», - добавил он.

Калиев также выразил мнение, что население не должны волновать персоналии ни премьер-министров, ни министров. Для народа должны быть созданы все условия для самореализации, для занятия бизнесом, реализации права на труд, должны быть комфортные цены, комфортный уровень заработных плат.

Напомним, Глава государства объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат членам Правительства, депутатам и акимам регионов.