НСОД полностью поддерживает инициативы Главы государства: Предприниматели должны помочь в восстановлении разрушенных зданий – Исламбек Салжанов
«На самом деле наша страна пережила трагическое событие. Благодаря смелому решению Президента смогли сохранить свою Независимость. Конечно же, в будущем мы не должны допустить повторения такой ситуации. Президент сделал особое обращение на заседании Мажилиса Парламента РК. Мы все, в том числе и предприниматели, должны поддержать реформы Главы государства для построения нового Казахстана. Сейчас все позади. В своем выступлении Президент сказал, что за 30 лет накопилось много нерешенных социально-экономических проблем, которые являлись толчком в данной ситуации. Новый призыв Главы государства о том, что мы должны построить новый Казахстан, социально ориентированный Казахстан, в этом плане чаяния и нужды народа, социальная справедливость должны быть на первом месте», - отметил член НСОД.
Спикер считает, что, в первую очередь, предприниматели, которые состоялись за 30 лет благодаря Независимости Казахстана, должны объединиться вокруг Президента и помочь восстановить разрушенные здания и объекты, вносить свой вклад в развитие нового Казахстана.
«Это касается тех крупных компаний, о которых Президент говорил, которые на самом деле имеют состояние и огромную возможность, чтобы повернуться лицом к простому народу Казахстана. Наш народ заслужил того, чтобы власть и бизнес повернулись лицом к ним. Мы должны решить все накопленные проблемы. Лично верю, что начинается новая эра в развитии Казахстана», - добавил президент Международного благотворительного фонда «Аltyn Kyran» Исламбек Салжанов.
Напомним, что сегодня состоялось экспертное обсуждение членами Национального совета общественного доверия инициатив Президента, озвученных на заседании Мажилиса Парламента РК.