НСОД полностью поддерживает инициативы Главы государства: Предприниматели должны помочь в восстановлении разрушенных зданий – Исламбек Салжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предприниматели должны помочь в восстановлении разрушенных зданий и внести свой вклад в развитие нового Казахстана. Такого мнения придерживается член Национального совета общественного доверия, президент Международного благотворительного фонда «Аltyn Kyran» Исламбек Салжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле наша страна пережила трагическое событие. Благодаря смелому решению Президента смогли сохранить свою Независимость. Конечно же, в будущем мы не должны допустить повторения такой ситуации. Президент сделал особое обращение на заседании Мажилиса Парламента РК. Мы все, в том числе и предприниматели, должны поддержать реформы Главы государства для построения нового Казахстана. Сейчас все позади. В своем выступлении Президент сказал, что за 30 лет накопилось много нерешенных социально-экономических проблем, которые являлись толчком в данной ситуации. Новый призыв Главы государства о том, что мы должны построить новый Казахстан, социально ориентированный Казахстан, в этом плане чаяния и нужды народа, социальная справедливость должны быть на первом месте», - отметил член НСОД.

Спикер считает, что, в первую очередь, предприниматели, которые состоялись за 30 лет благодаря Независимости Казахстана, должны объединиться вокруг Президента и помочь восстановить разрушенные здания и объекты, вносить свой вклад в развитие нового Казахстана.

«Это касается тех крупных компаний, о которых Президент говорил, которые на самом деле имеют состояние и огромную возможность, чтобы повернуться лицом к простому народу Казахстана. Наш народ заслужил того, чтобы власть и бизнес повернулись лицом к ним. Мы должны решить все накопленные проблемы. Лично верю, что начинается новая эра в развитии Казахстана», - добавил президент Международного благотворительного фонда «Аltyn Kyran» Исламбек Салжанов.

Напомним, что сегодня состоялось экспертное обсуждение членами Национального совета общественного доверия инициатив Президента, озвученных на заседании Мажилиса Парламента РК.