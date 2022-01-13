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    15:35, 13 Январь 2022 | GMT +6

    НСОД полностью поддерживает инициативы Главы государства: Необходимо усиливать работу с молодежью из категории NEET – Максим Рожин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо усиливать работу с молодежью из категории NEET. Об этом заявил член Национального совета общественного доверия РК Максим Рожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Думаю, нам необходимо усиливать работу с молодежью из категории NEET. Вы посмотрите на видео, на кадры. Это же молодые ребята, которые вышли фактически незанятые нигде. Правильно прозвучала мысль о том, что мы придумали различные интересные названия: самозанятые допустим. Давайте называть вещи своими именами. Эту молодежь мы должны слушать, в первую очередь. Знать, кто они и с чем сталкиваются, как им помогать, потому что, если мы не знаем этого, будем платить дорогую цену за те упущения, которые допускаем каждый на своем месте», - прокомментировал Максим Рожин на экспертном обсуждении членами НСОД инициатив Президента.

    По мнению члена НСОД, выступление Президента ответило на многие ожидания людей.

    «Конечно, возможно кто-то ожидал еще большего, но все будет со временем. На данный момент, что действительно было необходимо и для чего вышли с требованиями, думаю, что нашло отражение. Думаю, экономические вопросы будут решаться Правительством. Касательно коммуникаций, нам нужно их увеличивать, создавать больше площадок, где можем обсуждать насущные проблемы горячо, остро, эмоционально, в том числе такой площадкой является НСОД. Мы стараемся слушать тех граждан, которые консолидировались, выделили важные моменты в своем регионе. Думаю, что этого недостаточно. Нам нужно усилить работу в регионах с представителями общества», - добавил спикер.

    Примечание редакции: молодежь категории NEET - молодые люди, которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию.


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