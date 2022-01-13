НСОД полностью поддерживает инициативы Главы государства: Госаппарат должен работать на результат, а не на показатели и индикаторы - Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня госаппарат должен перестроиться и научиться работать на результат, а не на показатели и индикаторы. Об этом заявил директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций члены Национального совета общественного доверия обсуждают инициативы Главы государства, озвученные в обращении народу Казахстана.

«На самом деле сейчас можно отметить, что у населения возникли очень серьезные ожидания. Ситуация встала на паузу, даже протест настроения приостановился и теперь люди ждут, как все будет развиваться дальше, поскольку меры, предложенные Президентом, актуальные и назревшие. Но другой вопрос – от чего зависит их успех. По сути дела их реализовывать должен сам госаппарат, который до этого занимался манипуляциями со статистикой, реализовывал фейковые госпрограммы, который провалил разного рода инициативы. Сегодня госаппарат должен перестроиться и научиться работать на результат, а не на показатели и индикаторы. Другой вопрос – сопротивление той самой олигополии, который необходимо исключать из экономики», - считает эксперт.

По его словам, во всех этих вопросах важную роль приобретает гражданский сектор, который способен контролировать этот процесс.

«В-третьих, особая роль отводится Национальному совету, который точно также мог бы устроить рейды по регионам и контролировать процесс реализации этих предложенных мер. Но самое главное – место населения в этом мероприятии. Поскольку, если население поддержит и будет вовлечено, социально-экономическое преобразование будет успешным. Если будет занимать выжидательную позицию, в этом случае, даже самая благополучная и прогрессивная инициатива может быть обречена на провал. Поэтому наша роль – одновременно заниматься разъяснением и контролировать, в то же время помогать госаппарату реализовать все эти программы», - отметил Талгат Калиев.

Напомним, 11 января Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.