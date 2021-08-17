НСОД ознакомился с проектом Концепции развития местного самоуправления до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе встречи с членами Национального совета общественного доверия вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил проект новой Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года. В мероприятии также приняли участие эксперты, представители гражданского общества и акиматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

В ведомстве отметили, что проект Концепции разработан во исполнение поручения, озвученного Главой государства в ходе Послания народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий».

«В проекте Концепции заложена новая модель развития местного самоуправления, направленная на расширение участия и роли граждан в процессе принятия решений, выборность органов местного самоуправления, самостоятельность сельских акиматов в решении организационных, экономических и финансовых вопросов, прозрачность и подотчётность перед населением, а также разграничение функций деятельности госорганов и местного самоуправления», - отметил вице-министр национальной экономики.

Одна из основных реформ в рамках проекта Концепции – внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Соответствующие Законы «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов» были приняты 24 мая 2021 года.

Первые прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов были объявлены 25 июня т.г. Сами выборы прошли 25 июля.

По итогам выборов были избраны 730 акимов (всего 2345) чьи сроки полномочий закончились в 2021 году. Выборы будут внедрятся поэтапно, согласно срокам истечения их полномочий до первого полугодия 2025 года.

При этом с 2024 года будут внедрены прямые выборы акимов районов и районов в областях.

Еще одним значимым аспектом в проекте Концепции МСУ является разработка нового Закона «О местном самоуправлении в Республике Казахстан», в котором будут определены структура, порядок формирования и полномочия органов местного самоуправления. Это позволит децентрализовать и создать действенную систему местного самоуправления, перераспределить и исключить дублирование функций и полномочий между уровнями государственного и местного самоуправления.

Эксперты, в свою очередь, отметили важность разработки нового законопроекта о местном самоуправлении, который позволит качественно реализовать политические реформы, что положительно повлияет на процессы демократизации общества и максимальное вовлечение граждан в процесс принятия решений на местном уровне.

В целом, уже в самой Концепции предполагается активное участие жителей в принятии решений по важным вопросам. К примеру, вопросы изменения статуса, наименования и границ населённых пунктов, определение приоритетных задач местного сообщества и т.д.

Также будет сформирован сельский представительный орган – «Кенес». Председатель и члены Кенеса будут избираться гражданами напрямую, сроком на пять лет.

Кенес будет утверждать и контролировать исполнение плана развития местного сообщества и бюджета, регулировать размеры налоговых ставок на сельском уровне, а также вопросы благоустройства сел.

Наряду с этим, с 2022 года на сельский уровень будут переданы дополнительные четыре вида налогов и платежей (единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от их продажи и плата за продажу права их аренды). В 2024 году будут переданы еще ряд налогов и платежей. В частности, будет распределен корпоративный подоходный налог от малого и среднего бизнеса между областью, районом и селом. По прогнозам фискальная децентрализация к 2025 году увеличит самодостаточность бюджета сельских округов до 35%.

Концепция содержит меры по повышению рационального распределения расходов местного бюджета и эффективному использованию объектов коммунальной собственности.

Так, инвентаризация и постановка на учет незарегистрированных объектов коммунальной собственности будет проводиться в упрощённом порядке. Аким сельского округа совместно с «Кенес» будет определять виды имущества, подлежащие передаче в коммунальную собственность местного самоуправления. Для снижения расходов на проектирование социальных объектов в селах будет разработана типовая проектно-сметная документация.

Реализация запланированных мер позволит сформировать новую модель местного самоуправления, соответствующую политике «Слышащего государства» и нацеленную на качественную реализацию интересов граждан.