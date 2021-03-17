НПЗ Казахстана снизили темпы производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе 2021 года в стране произвели 408,1 тыс. тонн моторного топлива — на 4,3% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Ключевые производители бензина в стране — ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы.

По итогам января–декабря 2020 года компании произвели 4,5 млн тонн моторного топлива — на 1% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Спрос на бензин (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) в январе–декабре 2020 года компании обеспечили практически полностью. Импорт сократился за год сразу в 11,4 раза, до 1,7 тыс. тонн, его доля составила всего 0,04% от ресурсов. В то же время Казахстан отправил на экспорт 516,3 тыс. тонн бензина — в 9,6 раза больше, чем годом ранее. На внутреннем рынке реализовали почти 4 млн тонн топлива, минус 11,6% за год.

Заметим: при поставках нефти на внутренний рынок большинство компаний теряют порядка 100 долларов за тонну в сравнении с экспортными продажами. Бензин в стране — один из самых дешёвых в мире. По мнению экспертов, сохранение низких цен приведёт к перетокам ГСМ в приграничные страны, что может вызвать дефицит топлива в РК.

На автозаправках страны цена на бензин повысилась на 2–10 тенге за литр в зависимости от марки топлива, и есть предпосылки для дальнейшего роста. Нынешнее подорожание связано с прошлогодним повышением акциза.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за февраль текущего года бензин поднялся в цене на 0,5%. Средняя цена литра АИ-92 составила 151,3 тг, АИ-95/96 — 172,3 тг, АИ-98 — 191,4 тг.

Energyprom.kz составил рейтинг стран по доступности бензина, сравнив, сколько бензина можно купить на среднемесячную зарплату-нетто (после уплаты налогов) в разных странах мира. Рейтинг был составлен на основе данных Numbeo по средней ежемесячной чистой заработной плате и по ценам на бензин.

Казахстан занял в рейтинге 35-е место из 106. На среднемесячную заработную плату казахстанцев можно купить 1 тыс. литров бензина. Первое место удерживает Катар (7,3 тыс. литров). В ТОП-3 стран также попали Кувейт и США. Замыкает рейтинг Непал (лишь 237,2 литра). Соседние страны уступили РК: так, в России на одну заработную плату можно купить 752,6 литра бензина, в Узбекистане — 443,7 литра.