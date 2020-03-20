НПП РК «Атамекен» призывает крупных арендодателей приостановить начисление арендных платежей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На онлайн пресс-конференции, организованной НПП РК «Атамекен», вопросы трудовых отношений в режиме чрезвычайного положения для работодателей, выплат обязательств и аренды помещения пояснил заместитель председателя правления Олжас Ордабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стараемся очень чутко и четко отслеживать ситуацию и все проблемы, с которыми сейчас сталкивается бизнес. На сегодня к нам обратились более шести тысяч предпринимателей, работает колл-центр, запустили онлайн-анкету. Половина из более шести тысяч предпринимателей обратились из городов Нур-Султан и Алматы. Так как основной бизнес находится именно в этих городах. 85 процентов обратившихся – это представители микро- и малого бизнеса, которые испытывают дискомфорт, сложности. К примеру, сфера услуг, туристические операторы, фирмы также находятся в турбулентной зоне. У них тоже достаточно проблем, но они потихоньку находят свое решение», - заверил Олжас Ордабаев.

По его словам, 55 процентов предпринимателей обращаются по вопросу выплат обязательств, в частности аренды помещения.

«С понедельника на базе наших региональных палат совместно с акиматами сформируем штабы для регулирования отношений между арендатором и арендодателем. Понимаем, что это два отдельных субъекта предпринимательской деятельности. Однако постараемся помочь арендаторам выйти из ситуации. Призываем всех крупных арендодателей в торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах в период пандемии, карантина приостановить начисление арендных платежей. Понимаем, что у арендодателей есть собственные обязательства, связанные с налогами и кредитами. Сейчас банки приостанавливают начисление пений, штрафа. На период действия ЧП приостанавливаются выплаты по кредитным обязательствам», - обратился к арендодателям заместитель председателя правления.

Кроме того, Олжас Ордабаев рассказал, что помимо вопроса, связанного с кредитными обязательствами, арендодателям постараются помочь с налогами. Правительством был озвучен ряд преференций. Вопрос обсуждается.

«Еще один очень важный вопрос – обязательства по заработным платам. Понятно, что есть работники – наши граждане, которых в любом случае просто так оставлять нельзя. Мы проводим мониторинг ситуации, продолжаем собирать более детальную информацию. Пакет компенсационных мер ежедневно отрабатываем с Министерством труда, чтобы наши граждане не оставались без необходимых средств для существования. Постоянная работа ведется по всем фронтам», - подчеркнул Олжас Ордабаев.