НПП: колонна из 6 казахстанских машин выехала из Украины в Польшу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водители сообщают, что выехали из Днепра в сторону Республики Польша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП «Атамекен».

Также, сегодня, 3 марта, 2 водителя пересекли российскую границу в пункте пропуска Нихотевка.

По данным Нацпалаты, 21 машина уже смогла покинуть территорию Украины: 10 водителей выехали в Россию, 8 машин в Молдову из них 4 водителя граждане Турции. Ранее 3 водителя пересекли границу Польши и сейчас следуют в Казахстан по территории Беларуси.

По данным «Атамекена» на 3 марта 2022 года, 35 водителей большегрузов, в том числе 4 украинских водителя на казахстанских машинах, остаются на территории Украины.



