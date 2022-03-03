+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

НПП: колонна из 6 казахстанских машин выехала из Украины в Польшу

3 Марта 2022 13:30
Поделиться:
НПП: колонна из 6 казахстанских машин выехала из Украины в Польшу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водители сообщают, что выехали из Днепра в сторону Республики Польша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП «Атамекен».

Новости по теме
68 граждан Казахстана ожидают вылета в Катовице
Оказано содействие в выезде из Украины 431 гражданину РК - МИД Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины Оперативный штаб и горячую линию по логистике и транспорту создали в МИИР

Также, сегодня, 3 марта, 2 водителя пересекли российскую границу в пункте пропуска Нихотевка.

По данным Нацпалаты, 21 машина уже смогла покинуть территорию Украины: 10 водителей выехали в Россию, 8 машин в Молдову из них 4 водителя граждане Турции. Ранее 3 водителя пересекли границу Польши и сейчас следуют в Казахстан по территории Беларуси.

По данным «Атамекена» на 3 марта 2022 года, 35 водителей большегрузов, в том числе 4 украинских водителя на казахстанских машинах, остаются на территории Украины.



Подписывайтесь на наш канал:

#Транспорт   #Украина  
Поделиться:
Новости по теме
68 граждан Казахстана ожидают вылета в Катовице
Оказано содействие в выезде из Украины 431 гражданину РК - МИД
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Оперативный штаб и горячую линию по логистике и транспорту создали в МИИР
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
4 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
5 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
6 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Читайте также
Эвакуация казахстанцев: из Киева планируется выезд автобуса во Львов
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив