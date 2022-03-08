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    18:26, 07 Март 2022 | GMT +6

    НПП: Более 40 казахстанских машин выехали из Украины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная палата предпринимателей «Атамекен» сообщает, что из 57 водителей, которые направили свои данные в Нацпалату, 41 водителю помогли покинуть Украину. Совместными усилиями НПП, представителей посольств Казахстана в Украине, Республике Польша, Беларуси, России, Министерства индустрии и инфраструктурного развития казахстанские водители возвращаются домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацпалаты.

    «Нацпалата благодарна всем причастным, совместными усилиями мы помогли уже 41 водителю покинуть Украину. Также наши водители везут на границу Польши троих граждан Казахстана в качестве пассажиров. Сейчас в оперативном режиме решаем, как помочь ещё 16 водителям выехать безопасными путями в сторону соседних стран, чтобы вернуться домой», - рассказал директор департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурат Амрин.

    Из 16 водителей, которые пока остаются на территории Украины: 4 водителя застряли из-за военных действий в Чернигове, 1 водитель без движения стоит в 70 км от пункта Троебортное (Россия), 2 водителя в г. Слабожанск, 4 направляются в сторону Польши и ещё 4 стоят в районе Харькова. Ещё 1 водитель находится в более 100 км от границы с Россией.


    Теги:
    Украина Транспорт Международная деятельность МИИР РК МИД РК
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