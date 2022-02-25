НПП «Атамекен» собирает данные о дальнобойщиках, которые не могут выехать из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная палата предпринимателей «Атамекен» обратилась в госорганы с вопросом безопасного выезда дальнобойщиков из Украины, НПП инициировала сбор данных о дальнобойщиках, которые не могут выехать из этой страны из-за военных действий, и находятся в приграничных зонах соседних государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт нацпалаты.

«На данный момент есть угроза как для жизни казахстанских водителей, так и по обязательствам транспортных компаний в части доставки и сохранности перевозимого груза. Сейчас по данным НПП «Атамекен» 24 фуры не могут покинуть страну, большинство машин застряли в Киевской области, всего 3 транспортных средства без груза», - отметили в НПП.

«Мы разослали специальную форму по всем чатам с водителями, профильным ассоциациям для сбора информации и оперативно направляем полученные данные в уполномоченные министерства. Также направили письма в ведомства и просим проработать с российской, белоруской, украинской, польской и другими сторонами вопрос в части обеспечения «зеленого коридора» для выезда казахстанских перевозчиков с территории Украины через территории Польши, Республики Беларусь», — рассказал директор департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен» Мурат Амрин.

НПП продолжит сбор данных, если вы или водитель вашей компании не можете выехать из Украины направьте свои данные на номер +7 778-870-1432 (call-центр НПП).