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НПП «Атамекен» предлагает разрешить работать в выходные добросовестным участникам проекта Ashyq
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Установить единое постановление главного государственного санитарного врача по проекту Ashyq, предложил первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях стимулирования добросовестных участников проекта просим разрешить им работать в выходные дни. Для начала предлагаем из разрешить работать в субботу до 21:00 часов, а лидерам проекта - до 00:00 часов в «темно-красной зоне», - сказал первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков,.
Он также отметил, что с 10 августа вступает в силу обязательная вакцинация персонала первым компонентом.
«Вместе с тем, непонятно, как мониторинговые группы будут иметь доступ и проверять лиц, переболевших в течение последних трех месяцев. С имеющимися различными отклонениями в регионах предлагаем установить единое постановление главного государственного санитарного врача по проекту Ashyq», - отметил он.
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