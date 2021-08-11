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НПП «Атамекен» предлагает разрешить работать в выходные добросовестным участникам проекта Ashyq

11 Августа 2021 09:32
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НПП «Атамекен» предлагает разрешить работать в выходные добросовестным участникам проекта Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Установить единое постановление главного государственного санитарного врача по проекту Ashyq, предложил первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях стимулирования добросовестных участников проекта просим разрешить им работать в выходные дни. Для начала предлагаем из разрешить работать в субботу до 21:00 часов, а лидерам проекта - до 00:00 часов в «темно-красной зоне», - сказал первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков,.

Он также отметил, что с 10 августа вступает в силу обязательная вакцинация персонала первым компонентом.

«Вместе с тем, непонятно, как мониторинговые группы будут иметь доступ и проверять лиц, переболевших в течение последних трех месяцев. С имеющимися различными отклонениями в регионах предлагаем установить единое постановление главного государственного санитарного врача по проекту Ashyq», - отметил он.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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