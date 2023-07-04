НПП «Атамекен» и Минздрав РК обсудили развитие фармацевтической промышленности в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Министерстве здравоохранения состоялось обсуждение актуальных вопросов предпринимателей с участием НПП «Атамекен» под председательством главы ведомства Ажар Гиният, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Участники встречи обсудили вопросы развития фармацевтической и медицинской промышленности в Казахстане и поддержки отечественных товаропроизводителей.

На сегодняшний день в Казахстане работают 158 фармпроизводителей, из них 42 специализируются на производстве лекарственных средств, 116 - производители изделий медицинского назначения. В этой связи особое внимание спикеров было акцентировано на слабом межведомственном и межсекторальном взаимодействии, некоторых законодательных пробелах, которые затрудняют выход продукции ОТП на рынок, снижают инвестиционную привлекательность данной сферы, также были подняты вопросы механизмов ценообразования.

В целях достижения доли лекарств отечественного производства до 50%, разработана и утверждена Дорожная карта, действует Координационный совет по вопросам развития фармацевтической и медицинской промышленности при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, созданы медико-фармацевтические кластеры в городах Астана, Актобе и Шымкент.

Было отмечено, что долгосрочные контракты с поставщиками фармпродукции позволили отечественным производителям значительно укрепить свои позиции на рынке и стали ощутимой мерой поддержки со стороны Министерства здравоохранения.

Объем казахстанского рынка лекарственных средств и медицинских изделий за 2022 год составил 921,1 млрд тенге, из них объем производства ОТП – 162,6 млрд тенге.