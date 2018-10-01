НПО Восточного Казахстана обсудили вопросы развития гражданского общества

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более ста руководителей неправительственных общественных организаций собрались сегодня в Усть-Каменогорске на Гражданском форуме Восточного Казахстана, который проходит в стенах ведущего технического вуза региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед началом пленарного заседания участники форума ознакомились с инициативами НПО Восточного Казахстана, широко представленными в галерее перед главным залом.

В пленарной части Гражданского форума ВКО звучали мнения и идеи местных лидеров НПО и гостей по современным вызовам и актуальным вопросам развития гражданского общества.

Прозвучало, что сейчас в регионе реализуется 98 проектов на сумму в 646, 6 млн тенге. Государственный социальный заказ реализуется по линии четырех управлений - внутренней политики, здравоохранения, координации занятости социальных программ и по делам религий. Это проекты в сфере молодежной политики, гендерного образования, развития местного самоуправления, защиты прав и интересов граждан, укрепления общественного согласия, профилактика вовлечения в деструктивные группы и т.д. Большинство проектов НПО реализуется в формате государственного социального заказа, а его тематика формируется на 50% из предложений общественных организаций.

Кстати, из 741 юридически зарегистрированного по области общественных организаций работает порядка 30%, это не более 200 организаций. Наиболее активно работают в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.

Как известно, стратегическим направлением государственной политики Казахстана является укрепление партнерских отношений между неправительственными организациями и государственными структурами. Лидер нашей страны неоднократно подчеркивал ведущую роль НПО в развитие социальной сферы и решении актуальных вопросов регионов. Именно на неправительственный сектор возлагаются задачи в улучшении качества жизни и создания комфортных условий для людей в новом Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Этот год является отправной точкой в новой модернизированной системе взаимодействия НПО и государственных структур.

В блиц-интервью корреспонденту МИА «Казинформ» директор ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Диас Лима сказала, что сейчас череда Гражданских форумов проходит по всей стране.

«Сегодня на восточноказахстанском Форуме мы обсуждаем актуальные проблемы развития гражданского общества региона и страны в целом. По моему мнению, потенциал, которым сейчас обладают некоммерческие организации Восточного Казахстана - очень высокий. И профессионализм восточноказахстанских НПО - выше всех в стране. Здесь и эксперты, и заслужено уважаемые НПО, которые уже признаны во всем Казахстане и которым пора выходить на новый уровень работы, к примеру, республиканский.

Гражданские форумы, которые сейчас проходят по всей стране, завершатся большим Гражданским форумом в Астане, который пройдет в конце ноября и куда съедутся делегаты со всех областей различных групп, представляющих гражданское общество Казахстана. Они соберутся для того, чтобы озвучить реальные актуальные проблемы, вместе обсудить развитие институтов гражданского общества, чтобы «войти в диалог» между бизнесом, государственной властью и обществом, и предложат новые пути развития нашего гражданского общества».