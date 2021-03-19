НПО в поддержку инициативы Президента РК запустили акцию «ЭкоНаурыз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун празднования Наурыз мейрамы по инициативе ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» с участием региональных неправительственных организаций запустил экологическую акцию «ЭкоНаурыз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

«Наурыз - это праздник весны, обновления природы. В поддержку инициативы Президента Касым-Жомарта Кемелевича мы хотим приложить усилия для гармоничного существования человека в природе и обществе. Мы призываем все НПО и общественные организации поддержать экологическую акцию. Это очистка дворов, улиц, парков, площадей, скверов, посадка деревьев и экологические познавательные мероприятия», - отметила президент «Гражданского альянса Казахстана» Бану Нургазиева.