НПО в Афганистане прекращают работу из-за запрета для женщин

26 Декабря 2022, 04:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Три международные благотворительные организации приостановили свою деятельность в Афганистане из-за введенного «Талибаном» (движение «Талибан» – запрещена в РК – примечание редакции) запрета для женщин на работу в них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Три неправительственные благотворительные организации (НПО) в Афганистане приостановили работу после объявления «Талибаном» о запрете на работу для женщин. Об этом говорится в заявлении НПО, опубликованном в воскресенье, 25 декабря.

О приостановке деятельности объявили Save the Children, занимающаяся защитой прав детей по всему миру, CARE International и Норвежское агентство по делам беженцев (NRC).

«Без нашего женского персонала мы не можем эффективно помогать отчаянно нуждающимся детям, женщинам и мужчинам в Афганистане», - говорится в совместном заявлении организаций.

В НПО подчеркнули, что помимо непосредственного влияния на оказание помощи, запрет «Талибана» скажется на тысячах рабочих мест в разгар экономического кризиса в стране.

«Пока мы не получим ясности в отношении этого объявления, мы приостанавливаем наши программы, требуя, чтобы мужчины и женщины могли в равной степени продолжать нашу спасательную помощь в Афганистане», - заявили в НПО.

О введенном «Талибаном» запрете для местных и иностранных неправительственных организаций допускать на работу женщин стало известно накануне. Запрет объясняется «многочисленными жалобами» на то, что некоторые женщины якобы не придерживались исламского дресс-кода, установленного талибами.

У любой неправительственной организации, которую обвинят в несоблюдении запрета, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане. По словам представителя министерства экономики страны, запрет касается более 180 организаций, входящих в координационное агентство по оказанию помощи Афганистану (ACBAR).

Ранее стало известно, что «Талибан» запретил женщинам учиться в университетах. Такое решение движение объяснило «сохранением национальных интересов», а также необходимостью изменить учебный план согласно исламским нормам.

Девочки старше шестого класса перестали посещать школы еще в марте. Талибы также утверждали, что дети вернутся в школы, когда там будет создана «соответствующая исламу среда». В стране действует множество запретов для женщин: им нельзя работать на большинстве рабочих мест, запрещено посещать парки и спортзалы, кроме того они обязаны носить в общественных местах полностью закрытую одежду.

В Евросоюзе, ООН и США осудили решение «Талибана». Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали назвала его «еще одним жестким ограничением возможности женщин в Афганистане осуществлять свои права и основные свободы» и «явным нарушением гуманитарных принципов».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение талибов может иметь «разрушительные последствия для афганского народа».

«Глубоко обеспокоен тем, что запрет «Талибана» в отношении женщин, доставляющих гуманитарную помощь в Афганистан, нарушит предоставление жизненно важной, спасительной помощи миллионам людей. Женщины занимают центральное место в гуманитарных операциях по всему миру», - написал Блинкен в Twitter. В ООН предупредили, что запрет подорвет работу многих гуманитарных организаций, действующих в стране.

«В заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, говорится, что Генеральный секретарь Антониу Гутерриш «глубоко обеспокоен» сообщениями о новому указе де-факто властей Афганистана. Глава ООН напоминает о том,что все женщины имеют право работать», - говорится в публикации Новости ООН.

В заявлении, опубликованном в субботу, отмечается, что ООН и ее партнеры, включая национальные и международные НПО, помогают более чем 28 миллионам афганцев, выживание которых зависит от гуманитарной помощи.

«Эффективная доставка гуманитарной помощи требует полного, безопасного и беспрепятственного доступа для всех гуманитарных сотрудников, включая женщин. Запрет на работу женщин с международным сообществом для спасения жизней и обеспечения средств к существованию создаст дополнительные значительные трудности для народа Афганистана», — говорится в заявлении.

Власти Саудовской Аравии, где до 2019 года также вводились жесткие ограничения для женщин, призвали талибов «изменить курс». В МИД страны выразили «удивление и сожаление» по поводу запрета на университетское образование, подчеркнув, что это решение было «удивительным для всех исламских стран». В самом Афганистане запрет вызвал протесты, которые, по словам местных жителей, были жестоко подавлены талибами.

Ранее сообщалось, «Талибан» выставил вооруженные патрули возле вузов в Афганистане. Восстановить права афганских женщин на учебу в университетах призвали в ООН.