НПО отражают мнения и голос общества - Айгуль Соловьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На каком этапе в Казахстане развиваются неправительственные организации, рассказала общественный деятель, председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Айгуль Соловьевой, в стране разработана концепция развития гражданского общества. В рамках этого документа, по ее словам, прописаны этапы его развития.

«Сейчас мы находимся на этапе формирования и развития. Жизнь меняется и НПО в зависимости от потребности людей и общества тоже предлагают различные варианты развития. Если на первом этапе это было становление, понимание того, что такое гражданское общество, что такое неправительственные организации, некоммерческие, общественные организации. Второй этап был тогда, когда государство наладило партнерство. К примеру, состоялся Первый гражданский форум с участием Елбасы, на котором мы объявили о партнерстве власти, бизнеса и неправительственных организаций. Это и благотворительность, спонсорство, меценатство. Это, где бизнес оказывает содействие неправительственным организациям», - отмечает Айгуль Соловьева в рамках встречи министра информации и общественного развития Аиды Балаевой с представителями НПО и общественным деятелями в Нур-Султане.

Общественный деятель пояснила, что сегодня в Казахстане реализуется третий этап, на котором общество, набрав потенциалы и силы, идет по пути развития.

«В зависимости от того, как общество меняется, так и неправительственные организации меняются. Потому что они отражают мнения и голос общества. Слышащее государство, о чем говорил Президент, как раз исходит от того, что разные общественные организации доносят разные мнения. Поэтому есть у нас правозащитные, экологические организации, есть ассоциации людей с ограниченными возможностями. Различные организации входят в единый союз - гражданский альянс и с разных позиций транслируют свое мнение и публично доносят до Главы государства, министров. Это говорит, что сотрудничество все больше и больше. Практически ни один государственный орган, не привлекая общественность, уже не работает. А это говорит о том, что общество стало зрелым, и от государственных органов власти требует к себе внимания, чтобы их услышали, чтобы работали, взаимодействовали и учитывали их мнения», - считает А. Соловьева.

Напомним, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева сегодня провела встречу с представителями НПО. Мероприятие состоялось в рамках Всемирного дня неправительственных организаций, который ежегодно отмечается 27 февраля.