НПО обсудили национальный план РК до 2025 года о поддержке пожилых людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители НПО провели онлайн-обсуждение Национального плана РК до 2025 года о поддержке пожилых людей. Один из вариантов задействования мужчин и женщин 65+, это наставничество, или народная педагогика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Представители гражданского общества обсудили меры, которые можно принять для поддержки пожилых людей в Нур-Султане. Как заявила руководитель ОО «Ардагер» Баян Ахметжанова, необходимость в данном вопросе назрела давно.

«Мы просим, чтобы организовали штаб по обеспечению пожилых в чрезвычайных ситуациях. Организовать деятельность call-центра для качественней поддержки пожилых людей. В рамках кризисных мер хотелось, чтобы пенсионерам был оказан пакет качественной поддержки», – сказала Баян Ахметжанова.

В свою очередь пожилые активисты, участвовавшие в обсуждении, заметили, что хотят и могут участвовать в общественной жизни и города, и страны. Один из вариантов задействования мужчин и женщин 65+ – это наставничество, или народная педагогика.

«Если мы будем вместе с молодежью, с детьми, это даст хорошую возможность для народного наставничества. Это здорово поможет и в воспитании ребят, и даже в развитии волонтёрства», – отметили активисты.

В ходе онлайн-обсуждения опытом по созданию центра для пожилых людей поделилась руководитель «Центр активного долголетия» Асия Аканова. По её словам, при создании центра в Алматы первоначально рассчитывали на посещаемость в 70 человек, сегодня в центр ходят более 300 пенсионеров.

Участники сошлись во мнении, что необходимо оказывать поддержку пожилым людям не только разовыми акциями, но и на постоянной основе задействовать ресурсы, используя жизненный опыт пожилых и их желание улучшить жизнь в стране.