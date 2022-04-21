НПО могут быть оштрафованы за нецелевое расходование грантовых средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центр поддержки гражданских инициатив, который работает в стране уже пять лет, проводит проверки на предмет расходования грантовых средств неправительственными организациями. Об этом сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране работают 22 тысячи неправительственных организаций. Если говорить о результатах последнего конкурса на распределение грантов, то мы выделили из бюджета средства на реализацию 50 проектов около 1 миллиарда тенге. В конкурсе приняли участие 328 организаций. Из них определены 50 НПО в качестве победителей. В их числе есть организации, зарегистрированные в прошлом году, два года назад. Если говорить о количестве, то пропорция между новыми организациями и давно работающими сохраняется. Некоторые проекты реализуются организациями, работающими в этих сферах 10 лет, а некоторые - организациями, впервые начавшими этим заниматься. Среди остальных организаций, не выигравших конкурс, некоторые не согласны с результатами, говорят, что конкурс проходил не открыто. Я хочу сказать, что государством не ставилась цель финансировать все неправительственные организации. Поэтому заказы получают организации, которые на конкурсе смогут показать свою подготовленность и результативность. Решение о выделении средств принимаю не я один, а специальная комиссия», – сообщил Мадияр Кожахмет.

По его словам, в случае, если будут приниматься неправильные решения по результатам конкурса, последует реакция соответствующих государственных органов.

«Для реализации грантовых проектов создан Центр поддержки гражданских инициатив, который работает уже более пяти лет. Проводятся проверки на предмет расходования грантовых средств. В соответствии с правилами и заключаемыми договорами, НПО могут расходовать на приобретение оргтехники и мебели не более 10% от суммы гранта, остальные средства должны расходоваться на реализацию проекта. Для организаций, нарушающих договора, предусмотрены штрафные санкции», - отметил председатель Комитета.