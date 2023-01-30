Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

НПК утвердила предвыборную программу

30 Января 2023, 16:24
НПК утвердила предвыборную программу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит ХХIII Внеочередной съезд Народной партии Казахстана передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы, Народная партия Казахстана, первыми среди политических партий, проводим съезд, посвященный грядущим выборам и выдвижению кандидатов в Мажилис Парламента. Быть первыми – это уже стало визитной карточкой НПК. Мы первыми предложили свои поправки в Конституцию. Мы первые поддержали реформы действующего Президента Касым-Жомарта Токаева, после его сентябрьского Послания народу Казахстана. Именно Народная партия изначально выдвинула кандидатуру действующего главы государства на внеочередных президентских выборах в прошлом году. Мы же предложили создать в поддержку нашего беспартийного Президента Единую Коалицию, в состав которой вошли три партии и множество общественных объединений», - сказал председатель партии Ермухамет Ертысбаев.

Спикер отметил, что впереди трудная работа.

«Но мы к ней готовы. Мы готовы к дебатам, полемике и дискуссиям. Мы твердо верим в те идеи, которые продвигаем. В идеи социализма и социальной справедливости. Говорю объективно: мы не будем занимать выжидательную позицию. Необходимо бороться за право сделать жизнь наших граждан более благополучной», - подчеркнул Ермухамет Ертысбаев.

Глава партии отметил, что ситуацию в стране следует кардинально менять.

«Практика показывает, что идеи социальной справедливости по-прежнему живы в народе. Пришло время для их воплощения. Как сказал в своем выступлении Президент РК: «В Казахстане завершается эпоха «олигархического капитализма»», и «мы будем строить государство с высокой социальной ответственностью». На языке политологов – это социализм. Все мировоззренческие программные установки Президента Токаева – это резкий левоцентристский уклон социал-демократического характера. Именно поэтому наша партия поддержала действующего Президента, и на Конституционном референдуме, и на внеочередных президентских выборах. Изменить систему можно митингами и протестами. Но более эффективно это сделать в Парламенте. Для этого надо воплощать реформы в жизнь. Поэтому мы зовем казахстанцев не на площади, а на избирательные участки, чтобы цивилизованным, демократическим путем достичь исполнения всех поставленных гражданами требований», - добавил Ермухамет Ертысбаев.


Новости по теме
Ермухамет Ертысбаев заявил, что уступит свое место, если фракция НПК в Мажилисе будет небольшая
Новый Парламент обещает быть более активным – Еркин Тукумов
Известный эколог Айжан Скакова вступила в ряды партии «Байтак»
Теги:
Читайте также
Ермухамет Ертысбаев заявил, что уступит свое место, если фракция НПК в Мажилисе будет небольшая
Новый Парламент обещает быть более активным – Еркин Тукумов
Известный эколог Айжан Скакова вступила в ряды партии «Байтак»
Акимат Павлодарской области опроверг фейковую информацию о кандидатах в депутаты
Народная партия Казахстана утвердила список кандидатов в депутаты
Большинство казахстанцев выступают за многопартийный Мажилис
Более половины избирателей намерены пойти на парламентские выборы 19 марта
Петр Павел стал новым президентом Чехии
Новости партнеров
Популярное
1 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
2 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
3 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
4 Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
5 Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанайской области

Лента новостей