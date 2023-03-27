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НПК утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса

Жанара Мухамедиярова
27 Марта 2023, 19:04
НПК утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В центральном офисе Народной партии Казахстана состоялось внеочередное заседание политбюро под руководством председателя НПК Ермухамета Ертысбаева, передает МИА «Казинформ».

В ходе заседания было проведено распределение депутатских мандатов Мажилиса Парламента РК VIII созыва среди кандидатов по партийному списку. При принятии решения о составе депутатской группы, члены политбюро учли обязательные по закону квоты для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями.

«Кандидатуры определялись коллегиально и обсуждались долго», – отметил председатель НПК.

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Кто же из представителей партии пополнит ряды мажилисменов? Это опытные ветераны Парламента Магеррам Магеррамов и Ирина Смирнова, а также лидер объединения многодетных матерей Гаухар Танашева, участник параолимпийских игр, защитник прав людей с инвалидностью Кенжегул Сейтжан и молодой активист, выступающий за новую молодежную политику, Ислам Сункар.

Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана успешно преодолела пятипроцентный барьер и прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило НПК 5 парламентских мандатов.


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