НПК провела в Нур-Султане масштабную акцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 декабря в Нур-Султане члены Народной партии Казахстана организовали масштабную акцию, передает МИА «Казинформ».

Члены движения и кандидаты в депутаты от НПК провели агитацию на фоне логотипа партии, который был размещен на самом большом LED-экране в центре столицы, недалеко от Байтерека.

Члены партии провели агитацию, раздали астанчанам листовки, брошюры и программу партии.

Организаторы акции, надев костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поздравляли жителей и гостей столицы с приближением Нового года.