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НПК подводит промежуточные итоги

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Января 2021, 11:54
НПК подводит промежуточные итоги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 января в Алматы в офисе предвыборного штаба Народной партии Казахстана прошла онлайн конференция лидеров партии с кандидатами в депутаты городского маслихата, передает МИА «Казинформ».

Члены НПК подвели промежуточные итоги избирательной кампании, обсудили дальнейший план работы по подготовке к предстоящим выборам в Мажилис Парламента и маслихаты РК

В обсуждении актуальных вопросов участвовал один из лидеров Народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков.

Жамбыл Ахметбеков напомнил коллегам о предложение проведения кредитной амнистии.

- Сразу отмечу, что мы против повального прощения всех кредитов, особенно тех, что были взяты на предметы роскоши, тои и поездки. Мы за поддержку предпринимателей и работников, которые до пандемии были добросовестными плательщиками, но из-за ограничительных мер оказались в сложной жизненной ситуации, - резюмировал Секретарь ЦК НПК.


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