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Ножом ранили студента в ходе драки в Актобе

6 Февраля 2020 17:52
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Ножом ранили студента в ходе драки в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в ходе драки между студентами ножевое ранение получил 19-летний актюбинец, который был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

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Драка между студентами вузов и колледжей произошла за общежитием актюбинского регионального государственного университета имени Кудайбергена Жубанова.

«5 февраля за общежитием АРГУ имени Кудайбергена Жубанова произошла драка между студентами. В результате ножевое ранение получил 19-летний студент вуза, который был госпитализирован в больницу. На сегодня полицией установлены и задержаны участники драки. Устанавливается личность студента, нанесшего ножевое ранение. Принимаются меры по его задержанию», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По факту начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство».


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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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