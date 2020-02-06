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вчера 19:27
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вчера 19:16
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Ножом ранили студента в ходе драки в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в ходе драки между студентами ножевое ранение получил 19-летний актюбинец, который был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.
Драка между студентами вузов и колледжей произошла за общежитием актюбинского регионального государственного университета имени Кудайбергена Жубанова.
«5 февраля за общежитием АРГУ имени Кудайбергена Жубанова произошла драка между студентами. В результате ножевое ранение получил 19-летний студент вуза, который был госпитализирован в больницу. На сегодня полицией установлены и задержаны участники драки. Устанавливается личность студента, нанесшего ножевое ранение. Принимаются меры по его задержанию», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.
По факту начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство».
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