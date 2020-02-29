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Ножевые ранения нанесли двум военнослужащим в автобусе в Жезказгане

29 Февраля 2020 23:08
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Ножевые ранения нанесли двум военнослужащим в автобусе в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане двое мужчин влетели в маршрутный автобус с ножом и напали на военнослужащих, которые ехали на службу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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29 февраля в городе Жезказган на остановке «п. Кенгир» двое неизвестных на автомашине Hyundai , остановив и войдя в салон маршрутного автобуса, нанесли ножевые ранения двум военнослужащим Национальной гвардии МВД РК, которые направлялись на службу. Автобус ехал в город Сатпаев. Получившие ножевые ранения военные обратились за медицинской помощью, но не были госпитализированы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции УП Жезказгана установлены и задержаны двое жителей Сатпаева в возрасте 32, 37 лет, которые дали признательные показания. У задержанных изъят нож. По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи «Хулиганство» УК РК»,– сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По словам очевидцев, военнослужащие защитили от пьяного дебошира девушку в автобусе и выпроводили хулигана с автобуса. В отместку он, вооружившись ножом, вместе с другом догнал маршрутный транспорт и напал на военнослужащих в салоне автобуса.



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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Агата Мухамеджанова

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