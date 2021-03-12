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    20:41, 11 Март 2021 | GMT +6

    Ножевые ранения нанес трем членам семьи их родственник в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 30-летнего жителя Алматы, подозреваемого в убийстве родственницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в дежурную часть сообщение о доставленных в больницах горожанах с ножевыми ранениями поступило прошлой ночью, около трех часов. В многопрофильную областную больницу поступили 28-летний мужчина и 48-летняя женщина. Во время операции женщина скончалась.

    «В хирургическое отделение многопрофильной областной больницы госпитализирована 89-летняя женщина. Все пострадавшие — члены одной семьи. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый — 30-летний житель Алматы, который приехал к родственникам. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения», - проинформировали в пресс-службе.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Происшествия
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