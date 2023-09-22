Ножевое ранение получил во время драки студент в Караганде

Ножевое ранение нанес 17-летний студент карагандинского колледжа 19-летнему парню во время драки. Он доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео драки двух студентов. В описании сообщается, что это студенты одного из карагандинских колледжей. Причина ссоры между парнями пока еще не известна. Но стражи порядка задержали подозреваемого.