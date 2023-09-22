Ножевое ранение получил во время драки студент в Караганде
Ножевое ранение нанес 17-летний студент карагандинского колледжа 19-летнему парню во время драки. Он доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В социальных сетях появилось видео драки двух студентов. В описании сообщается, что это студенты одного из карагандинских колледжей. Причина ссоры между парнями пока еще не известна. Но стражи порядка задержали подозреваемого.
- 21 сентября в Караганде произошел конфликт между студентами одного из учебных заведений. В ходе внезапно возникшей ссоры один из них нанес 19-летнему оппоненту ножевое ранение. Задержан 17-летний подозреваемый. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.