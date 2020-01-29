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Ножевое ранение получил подросток в ходе драки в Актюбинской области

29 Января 2020 13:20
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Ножевое ранение получил подросток в ходе драки в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ножевое ранение получил 16-летний подросток из города Шалкар в ходе драки между старшеклассниками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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«Инцидент произошел 27 января в городе Шалкар. В ходе драки между учениками старших классов ножевое ранение получил 16-летний школьник. Сейчас он находится в больнице Шалкарского района. По подозрению задержан ученик 9 класса. Начато досудебное расследование по статье «Покушение на убийство», - комментирует пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В целях профилактики подростковой преступности на базе школы №8 города Шалкар было проведено собрание с участием родителей, учеников старшего звена, полицейских, представителей отдела образования.

По словам заместителя начальника департамента полиции Каната Нурмагамбетова, полицией проводятся постоянные профилактические мероприятия в учебных заведениях, однако правильное воспитание детей является лучшей профилактикой преступности.

«Родители должны знать, где и с кем находится ребенок. Ранняя профилактика преступлений и правонарушений среди подростков должна быть первоначальной задачей семьи, а также школы. Полицией проводятся регулярные профилактические мероприятия в учебных заведениях, но этого мало. Мы сообща с обществом должны противостоять правонарушениям среди учащихся», - говорит К.Нурмагамбетов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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