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Ножевое ранение получил гендиректор «Казахмыса» в результате покушения

21 Января 2020 22:56
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Ножевое ранение получил гендиректор «Казахмыса» в результате покушения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Жезказгане председатель профсоюзной организации нанес ножевые ранения генеральному директору и директору по развитию после конфликта в кабинете руководителя Корпорации Казахмыс. После покушения нападавший сам скончался от ножевого ранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент произошел 21 января в 18.20 в городе Жезказган Карагандинской области в здании ТОО «Корпорация «Казахмыс», в кабинете директора ГОК ТОО «Корпорация «Казахмыс» Амангельды Минигулова.

Тогызбай Тажбенов, председатель профсоюза «Кәсіпқорған» ТОО «Корпорация «Казахмыс», в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение в спину Минигулову и резаную рану грудной клетки слева Сабыржану Тембаеву, специалисту ТОО «Корпорация «Казахмыс», который пытался предотвратить конфликт.

«Затем, со слов очевидцев, Тажбенов нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева и скончался на месте происшествия. Минигулов и Тембаев госпитализированы. По данному факту проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


Фото: mykazakhmys.kz

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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