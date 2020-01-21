Ножевое ранение получил гендиректор «Казахмыса» в результате покушения
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Жезказгане председатель профсоюзной организации нанес ножевые ранения генеральному директору и директору по развитию после конфликта в кабинете руководителя Корпорации Казахмыс. После покушения нападавший сам скончался от ножевого ранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Инцидент произошел 21 января в 18.20 в городе Жезказган Карагандинской области в здании ТОО «Корпорация «Казахмыс», в кабинете директора ГОК ТОО «Корпорация «Казахмыс» Амангельды Минигулова.
Тогызбай Тажбенов, председатель профсоюза «Кәсіпқорған» ТОО «Корпорация «Казахмыс», в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение в спину Минигулову и резаную рану грудной клетки слева Сабыржану Тембаеву, специалисту ТОО «Корпорация «Казахмыс», который пытался предотвратить конфликт.
«Затем, со слов очевидцев, Тажбенов нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева и скончался на месте происшествия. Минигулов и Тембаев госпитализированы. По данному факту проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Фото: mykazakhmys.kz
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