Нож и тяпка: конфликт между мужчинами произошел в Алматы

В Алматы между мужчиной и курьером из популярного сервиса доставки еды разгорелся конфликт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в сети. Там видно, как курьер с ножом требует вернуть от мужчины с тяпкой ключи от мопеда.

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По информации департамента полиции Алматы, данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Бостандыкского района по статье "Хулиганство".