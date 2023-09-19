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    23:57, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нож и тяпка: конфликт между мужчинами произошел в Алматы

    Кадр из видео
    Кадр из видео: instagram.com/almaty.kris.p

    В Алматы между мужчиной и курьером из популярного сервиса доставки еды разгорелся конфликт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента появилось в сети. Там видно, как курьер с ножом требует вернуть от мужчины с тяпкой ключи от мопеда. 

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    Публикация от Алматы (@almaty.kris.p)

    По информации департамента полиции Алматы, данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Бостандыкского района по статье "Хулиганство".

    «По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин П., 1992 года рождения. Нож изъят и приобщен к материалам уголовного дела. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление других обстоятельств происшествия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Теги:
    полиция Алматы Соцсети
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