Nowruz в Туркменистане: время национальных игр и музыкальных концертов

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – С древним весенним праздником у туркмен связаны некоторые приметы, которые и сегодня популярны в народе. Например, такие: «Если в Новруз будет пасмурно, то такая погода продержится до июня. Если в Новруз идет снег или дождь – год будет урожайным». МИА «Казинформ» по материалам информационного агентства Туркменистана ТДХ – «Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi» предлагает материал о праздновании Новруза в этой стране.

В Туркменистане молодежь отмечает приход весны традиционными играми и состязаниями на свежем воздухе. Именно на дни празднования Новруза назначаются первые скачки нового сезона, в эти же дни проводятся первые бои среди пастушьих волкодавов – алабаев.

Появилось также одно новшество: теперь в Туркменистане именно в период проведения Новруз-байрама отмечается день Женщины, день Матери, что говорит о признании женщины в жизни общества.

Каждый год этот праздник в Туркменистане собирает множество гостей из разных стран мира, приглашенных разделить радость всенародного тоя и богатство национального духовного достояния, проникнуться самыми светлыми эмоциями и возвышенными помыслами, которые несут с собой солнечные лучи Новруза.

Главные события происходят в живописной предгорной долине на площадке «Nowruz ýaýlasy», где под открытым небом разворачивается грандиозная экспозиция, воссоздающая традиционный сельский быт туркмен. Ведь праздник весеннего равноденствия неразрывно связан с земледельческим календарем, означая начало полевых работ и нового сельскохозяйственного года.

Туркменское селение с юртами, устланными коврами топчанами, подворьями с домашними животными, дымящимися казанами, ремесленными мастерскими здесь гармонично соединяется с восточным базаром с его цветистыми торговыми палатками, бойкими зазывалами и артистами, веселящими народ, волшебной скатертью-самобранкой с уставленными на ней яствами, плодами и блюдами национальной кухни, приготовленными тут же лучшими поварами, мастерами кулинарного искусства.

В обрамлении музыкально-этнографических выступлений и выставки произведений декоративно-прикладного искусства здесь воссозданы моменты приготовления к Новруз байрамы и встречи этого праздника, а также некоторые трудовые процессы, которыми сопровождались земледельческие заботы наши далеких предков.

Группа женщин демонстрирует различные этапы обработки зерна: дробление в ступе, измельчение и помол в муку на каменных терках. Другие женщины просеивают муку через сито, приговаривая обрядовые речитативы про Новруз. На следующем топчане уже раскатывают тесто для чурека, нарезают его в форме пишме, лапши и т.п.

В дымящихся тамдырах выпекают аппетитные чуреки. Неподалеку от огнедышащих круглых печей можно было понаблюдать за самим процессом их сооружения. Источают дразнящие ароматы казаны, где в кипящем масле готовятся румяные пишме, традиционные блюда Новруза – семени, туркменский плов.

Особе место на празднике отведено национальным играм и забавам. Удивляют публику народные канатоходцы, умеющие, филигранно балансируя, легко ходить по тонкому, высоко подвешенному тросу, но и даже ездить по нему на велосипеде. Детвора увлеченно играет в древнюю национальную игру – альчики.

Гостям празднества демонстрируют процесс создания юрты – самого практичного и удобного жилища для людей, которые в силу своей деятельности вынуждены были в прошлом кочевать: чабанов, охотников и др. Те из зрителей, кто предпринял попытку самим соорудить юрту, удивлены тем, как она легка в «монтаже», как хорошо продумана ее конструкция и проста в применении.

Неувядающий древний танец куштдепти покоряет магией жестов и энергетикой движений. Выступления признанных и молодых бахши вносят неповторимое очарование в палитру переливающегося всеми красками праздника, где старинная музыка и песни переплетаются с эстрадными ритмами наших дней.

Во время красочного и многожанрового представления, зрители знакомятся с самобытными хореографическими композициями и экзотическими постановками, в которых отражены характерные особенности национальной культуры. Этот творческий марафон позволяет еще раз убедиться в том, что традиции Новруза сегодня получают новое прочтение, а наше наследие сохраняет живую связь с современными поколениями.