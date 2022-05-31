31 Мая 2022 11:01

Новый знак о запрете на курение появится в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В общественных местах Кыргызстана появится новый знак о запрете на курение (потребление) табака и никотина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, на знаке в красном кружке с зачеркнутой линией, означающей полный запрет, изображены сигарета, изделия с нагревательным табаком, электронные системы доставки никотина (включая электронные сигареты), кальян.

В соответствии с законодательством КР знак будет размещаться у каждого входа на территорию, в здания и иные объекты, где курение табака и никотина запрещено:

- возле государственных органов и органов местного самоуправления;

- органов по делам молодежи, культуры и спорта, социальных служб;

- образовательных организаций;

- в помещениях, где предоставляются услуги населению, включая жилищные, гостиничные, бытовые;

- объектов общественного питания;

- автозаправочных станциях;

- в помещениях торговли, на территориях крытых рынков;

- на остановках общественного транспорта.