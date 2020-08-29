Новый завод немецкой сельхозтехники в СКО создаст 200 рабочих мест - Кумар Аксакалов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщили о подписании соглашения между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и немецким концерном CLAAS. Промышленную сборку сельскохозяйственной техники будут осуществлять на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении полутора лет мы вели долгие переговоры с немецкой компанией CLAAS об открытии завода на территории СКО. Наши переговоры дают первые плоды. В СКО будут собирать комбайны, тракторы и посевные комплексы. Сейчас идет реконструкция пустующего помещения в промзоне, где разместится завод», - написал на своей странице в социальной сети К.Аксакалов.

Глава региона отметил, что инвестиции составят 3 млрд тенге. Предприятие будет выпускать более 200 единиц техники в год. Создадут 200 новых рабочих мест.

«Также сегодня стало известно о подтверждении финансирования проекта по производству бумаги. Бумажная фабрика будет выпускать 5 тысяч тонн готовой продукции. Установят три линии: переработка макулатуры, производство бумаги из целлюлозы и бумажные изделия из соломы. Будут созданы новые рабочие места», - написал К. Аксакалов.







