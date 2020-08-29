+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 23 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новый завод немецкой сельхозтехники в СКО создаст 200 рабочих мест - Кумар Аксакалов

29 Августа 2020 10:05
Поделиться:
Новый завод немецкой сельхозтехники в СКО создаст 200 рабочих мест - Кумар Аксакалов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщили о подписании соглашения между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и немецким концерном CLAAS. Промышленную сборку сельскохозяйственной техники будут осуществлять на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Роман Скляр обсудил сотрудничество в сфере недр с главами германских компаний
Глава представительства GIZ сравнил Конституции Казахстана и Германии 395 тыс. тонн удешевленных ГСМ выделили для проведения уборочных работ - Минсельхоз В школах Германии и США начались вспышки коронавируса

«На протяжении полутора лет мы вели долгие переговоры с немецкой компанией CLAAS об открытии завода на территории СКО. Наши переговоры дают первые плоды. В СКО будут собирать комбайны, тракторы и посевные комплексы. Сейчас идет реконструкция пустующего помещения в промзоне, где разместится завод», - написал на своей странице в социальной сети К.Аксакалов.


Глава региона отметил, что инвестиции составят 3 млрд тенге. Предприятие будет выпускать более 200 единиц техники в год. Создадут 200 новых рабочих мест.

«Также сегодня стало известно о подтверждении финансирования проекта по производству бумаги. Бумажная фабрика будет выпускать 5 тысяч тонн готовой продукции. Установят три линии: переработка макулатуры, производство бумаги из целлюлозы и бумажные изделия из соломы. Будут созданы новые рабочие места», - написал К. Аксакалов.





Подписывайтесь на наш канал:

#Инвестпроекты   #Северо-Казахстанская область   #Промышленность  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив