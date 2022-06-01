1 Июня 2022 02:43

Новый зал появился в акмолинском музее в память о жертвах политических репрессий

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках мероприятий, посвященных Дню памяти жертв голода 1931 – 1933 годов и Дню памяти жертв политических репрессий, областной историко-краеведческий музей представил новый экспозиционный зал «Тәуелсіздік Рухы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение нескольких лет в рамках проекта «Алаш кайраткерлері – өлке тарихында» и «История Независимости Республики Казахстан в музейных коллекциях» в Акмолинском областном историко-краеведческом музее велась научно-исследовательская работа. Ее итогом стал материал, представленный в зале «Тәуелсіздік Рухы».

«Ежегодно 31 мая мы отмечаем День памяти жертв политических репрессий. Начало этого трагического процесса уходит вглубь 20-х годов прошлого века, а сам процесс реабилитации начался в 1988 году. Еще накануне распада Советского Союза Казахской ССР был принят указ о реабилитации первых представителей казахской интеллигенции. Тогда, в 1988 году, 14 представителей нашей духовной элиты были полностью оправданы», – поделился проректор по социальной и воспитательной работе Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, кандидат исторических наук Аманай Сейткасымов.

Лишь в 1993 году впервые в истории независимости был принят Закон о полной политической реабилитации жертв политических репрессий, а в 1997 году 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий. С тех пор этот день отмечается ежегодно.

«В 2020 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ о создании государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Согласно этому указу во всех областях и регионах нашей страны должны быть созданы свои областные комиссии для проведения системной работы. Я не говорю, что до этого работы по реабилитации не проводились, но они проводились как-то несистемно», – пояснил А. Сейткасымов.

Как было отмечено, только на территории одного Зерендинского района ученым удалось обнаружить четыре сталинских лагеря, а таких очень много, просто на их поиски нужно время, в том числе и работа в архивах.

«На территории Шортандинского, Аккольского районов, Степногорска были обнаружены шахты. А где шахты, там обязательно находились лагеря. Предстоит большая работа, и сегодняшняя презентация экспозиционного зала – это еще одна лепта в великое дело наших работников культуры, библиотек и музея», – резюмировал спикер.