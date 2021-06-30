РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:13, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Новый зал открылся в Национальном музее РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее РК открылся зал «Нематериальное культурное наследие», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан и Дню столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Экспозиция зала состоит из 8 разделов, где представлены элементы нематериального культурного наследия казахского народа, в том числе зона ремесленников и аудиозона. Музейную экспозицию можно считать одной из форм сохранения и презентации нематериального культурного наследия в рамках списка ЮНЕСКО.

    В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели Мырзатай Жолдасбеков, Алихан Байменов, а также этнографы, носители нематериального культурного наследия.

    «Сохранение и включение наших традиций в список ЮНЕСКО являлись первыми шагами после обретения суверенитета, и первый шаг к этому делал Мырзатай Жолдасбеков. В то время он сам возглавлял Национальную комиссию при ЮНЕСКО. В продолжение этой проделанной работы сегодня мы открываем специальный зал в Национальном музее», - сказал директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы в ходе открытия зала.

    Государственный деятель, президент Всемирной и республиканской федерации тогызкумалак Алихан Байменов, добавил, что открытие зала, посвященного многовековому наследию обычаев, традиций, а именно нематериальному культурному наследию в канун 30-летия независимости - закономерное явление.

    «В сегодняшнем зале собраны основы нашего национального кода. Сегодня только благодаря независимости наш Национальный музей получил возможность представить миру все собранное культурное наследие.


    К примеру, если посмотреть на Сарыарку, у нас нет величественных исторических зданий, очень редко встречались, однако есть айтыс, поэзия, замечательные традиции. Все это познается во всем мире благодаря труду людей», - выразил мнение Алихан Байменов.

    Зал «Нематериальное культурное наследие» открыт в целях содействия сохранению нематериального культурного наследия, создания благоприятных условий для популяризации и актуализации нематериального культурного наследия казахского народа.

    Важная роль в процессе сохранения нематериального культурного наследия принадлежит музею, как институту социальной памяти.

    Следует отметить, что в репрезентативный список ЮНЕСКО были внесены: традиционные знания и навыки изготовления юрт, искусство исполнения традиционного казахского домбрового кюя, айтыс – искусство импровизации, Наурыз, культура приготовления и раздачи катырма, соколиная охота, игра в асыки, наследие Қорқыт ата, традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов и интеллектуальная игра тоғызқұмалақ.


    Теги:
    Культура Астана История Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Сегодня, 10:03
    Казахстан завоевал два «серебра» Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ
    Сегодня, 09:58
    «Спасатели собирали дань министру»: в МЧС РК сделали заявление
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!