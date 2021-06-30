Новый зал открылся в Национальном музее РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее РК открылся зал «Нематериальное культурное наследие», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан и Дню столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экспозиция зала состоит из 8 разделов, где представлены элементы нематериального культурного наследия казахского народа, в том числе зона ремесленников и аудиозона. Музейную экспозицию можно считать одной из форм сохранения и презентации нематериального культурного наследия в рамках списка ЮНЕСКО.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели Мырзатай Жолдасбеков, Алихан Байменов, а также этнографы, носители нематериального культурного наследия.

«Сохранение и включение наших традиций в список ЮНЕСКО являлись первыми шагами после обретения суверенитета, и первый шаг к этому делал Мырзатай Жолдасбеков. В то время он сам возглавлял Национальную комиссию при ЮНЕСКО. В продолжение этой проделанной работы сегодня мы открываем специальный зал в Национальном музее», - сказал директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы в ходе открытия зала.

Государственный деятель, президент Всемирной и республиканской федерации тогызкумалак Алихан Байменов, добавил, что открытие зала, посвященного многовековому наследию обычаев, традиций, а именно нематериальному культурному наследию в канун 30-летия независимости - закономерное явление.

«В сегодняшнем зале собраны основы нашего национального кода. Сегодня только благодаря независимости наш Национальный музей получил возможность представить миру все собранное культурное наследие.

К примеру, если посмотреть на Сарыарку, у нас нет величественных исторических зданий, очень редко встречались, однако есть айтыс, поэзия, замечательные традиции. Все это познается во всем мире благодаря труду людей», - выразил мнение Алихан Байменов.

Зал «Нематериальное культурное наследие» открыт в целях содействия сохранению нематериального культурного наследия, создания благоприятных условий для популяризации и актуализации нематериального культурного наследия казахского народа.

Важная роль в процессе сохранения нематериального культурного наследия принадлежит музею, как институту социальной памяти.

Следует отметить, что в репрезентативный список ЮНЕСКО были внесены: традиционные знания и навыки изготовления юрт, искусство исполнения традиционного казахского домбрового кюя, айтыс – искусство импровизации, Наурыз, культура приготовления и раздачи катырма, соколиная охота, игра в асыки, наследие Қорқыт ата, традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов и интеллектуальная игра тоғызқұмалақ.