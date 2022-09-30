Новый законопроект поможет укрепить связь рынка труда и системы образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев рассказал о преимуществах, которые даст казахстанцам законопроект «О профессиональных квалификациях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Документ укрепит связь рынка труда и системы образования, а также позволит отвечать на быстро меняющиеся требования к рабочей силе. Сегодня рынок труда – динамичная сфера. Некоторые профессии просто «вымирают» и их сменяют другие. При этом изменяется и содержание профессий – появляются новые требуемые квалификации», – сказал Олжас Ордабаев на брифинге в СЦК.

По его словам, Национальная система квалификаций, которая полноценно закрепляется в законопроекте, даст ответы на следующие вопросы: что должны знать и уметь современные специалисты? Чему и как их для этого учить? Как признавать их профессиональную квалификацию?

Основные требования рынка труда отражены в профессиональных стандартах, на основе которых разрабатываются образовательные программы. Таким образом, обеспечивается подготовка кадров, соответствующих требованиям работодателей. На сегодняшний день действует 623 профстандарта, которые охватывают 2689 наиболее востребованных профессий. Законопроектом предусматривается основа для покрытия всех профессий необходимыми стандартами.

Важной новеллой законопроекта является признание самостоятельно освоенных навыков, а также результатов неформального и информального образования.

«Сейчас многие овладевают навыками самостоятельно, на рабочем месте и в онлайн-режиме, это веление времени. И мы такие современные методы обучения признаем. Граждане смогут получить документ, подтверждающий наличие профквалификации в соответствующих центрах, и использовать этот документ при трудоустройстве наравне с дипломом об образовании, если это предусмотрено профстандартом», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что это даст импульс к развитию центров признания квалификаций и будет стимулировать работников совершенствовать компетенции на протяжении всей жизни.

Также законопроектом предусматривается формирование перечня профессий, по которым будет вестись признание профессиональных квалификаций. Ведение данного реестра планируется осуществлять на цифровой платформе Национальной системы квалификаций МТСЗН, а предложения для включения в реестр будут вноситься госорганами и отраслевыми советами.