Новый законопроект о военной полиции одобрил Мажилис

14 Декабря 2022, 15:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Республики Казахстан одобрили в первом чтении проект закона «Об органах военной полиции» и сопутствующие поправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно законопроекту, предусматривается расширение полномочий органов военной полиции. Органы военной полиции Вооруженных сил РК наделяются функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы.

Также предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения. Расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.

Вносятся изменения в некоторые законодательные акты, предусматривающие исключение слова «сотрудник» при упоминании органов военной полиции, ввиду того, что данные органы комплектуются только военнослужащими.

«В закон «Об обороне и Вооруженных силах РК» вносятся дополнения о наделении Президента РК и Министерства обороны РК полномочиями по утверждению и соответственно разработке системы военного планирования, которая призвана упорядочить документы, разработанные (разрабатываемые) в целях обеспечения военной безопасности и определяющих политику в сфере обороны», - разъяснил депутат Константин Авершин.

При этом депутат Амангалий Бердалин раскритиковал работу Правительства в вопросе разработки законопроектов.

«Рассматриваемые законопроекты являются наглядным примером безответственного отношения Правительства к законотворческой работе. Разработанный Министерством обороны и согласованный со всеми министерствами и ведомствами законопроект об органах военной полиции по своей сути и содержанию является точной копией действующего одноименного закона, в который внесли незначительные корректировки», - сказал депутат во время прений.

По его словам, из 21 статьи проекта закона только три не подверглись корректировкам, все остальные путем внесения поправок были отредактированы, а также приведены в соответствии с юридической техникой. Семь статей были оптимизированы в две, что позволило значительно сократить нормативные материалы. Так в статье пятой законопроекта были перечислены 11 общих задач органов военной полиции и еще восемь отдельных задач органов военной полиции КНБ и Вооруженных сил. Многие задачи отражали функционал военной полиции, но никак не задачи. Примеры: производство досудебного расследования, розыск военнослужащих, обеспечение безопасности дорожного движения, даже регистрация и технический осмотр механических транспортных средств были причислены к задачам.