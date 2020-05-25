Новый закон вполне может стать основанием для появления новых политических партий в Казахстане - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ключевые моменты нового Закона «О политических партиях», подписанного сегодня Главой государства, прокомментировала советник директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Мадина Нургалиева, передает МИА «Казинформ».

«Одним из самых ожидаемых законов политического блока, инициированных Национальным советом общественного доверия при Президенте РК, стал Закон «О политических партиях».

Ключевыми в новом законе являются два принципиальных момента: сокращение требований по количеству членов политической партии для регистрации новой партии и введение 30% квоты для молодежи младше 29 лет и женщин. Очень большую работу в этом направлении проделали члены рабочей группы по политической модернизации – Марат Шибутов, Андрей Чеботарев, Данияр Ашимбаев, Айман Умарова, Талгат Калиев, Айдос Сарым, Максим Споткай.

Введение этого закона в действие формирует новый этап партийно-политического строительства в Казахстане. Отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации новой политической партии всегда выглядел довольно резонансным и активно обсуждался в обществе. Теперь же для государственной регистрации политической партии в ее составе должно быть не менее 20 тысяч членов партии, представляющих структурные подразделения во всех областях, городах республиканского значения и столице, численностью не менее 600 членов партии в каждой из них. Снижение численности членов для регистрации вполне может стать основанием для появления новых политических партий в Казахстане.

В идеале партии выступают чутким барометром, реагирующим на нарушения демократических норм как со стороны государства, так и со стороны гражданского общества. Активные, современные партии должны быть очень мобильными, деятельными, конструктивными. Успешные партии способны формировать актуальную повестку, выдвигать инициативы, достигать поставленных целей, играть ведущую роль в принятии судьбоносных для общества решений.

Если смотреть с исторической точки зрения, конфигурация партийно-политического поля государства отражает определенный этап развития общества. Новые партии появляются тогда, когда для их деятельности возникают наиболее подходящие условия. Для политически активных граждан партии также являются средством, позволяющим участвовать в государственной жизни и влиять на принятие решений.

Квоты для молодежи и женщин, появившиеся в новом законе, будут стимулировать действующие политические партии пересмотреть свой возрастной и гендерный состав».