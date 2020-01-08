Новый закон поможет сохранить то, что дорого народу – директор заповедника «Бозок»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В новом Законе об охране историко-культурного наследия учтено то, что дорого народу. Так считает директор РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок» Сауле Бурбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Значимым событием ушедшего года стало подписание новой редакции Закона «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», поскольку оно свидетельствует о фундаментальных изменениях, происходящих в нашем обществе. Сам по себе этот факт – красноречивое свидетельство качественных трансформаций в обществе, а также их следствие», – сказала С. Бурбаева.

По ее словам, на основе прежнего Закона «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» было проведено много археологических исследований, в том числе древнего городища Бозок – предшественнику сегодняшней столицы Казахстана. Благодаря этому Закону археологи начали раскопки во главе с известным ученым Кемалем Акишевым, теперь эти раскопки ведутся НИИ им. К.А. Акишева ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Теперь известно, что город Бозок возник и развивался, как важный опорный пункт на Великом Шелковом пути, играл роль летней ставки в Кыпчакский период. В 2017 году он был включен в Общенациональный список сакральных объектов Республики Казахстан. Этот город имел сакральное значение еще в раннем средневековье.

Как отметила С. Бурбаева, неслучайно Елбасы пишет о Бозоке как о «genius loci» - «гении места», и подчеркивает, что все степные просторы Казахстана окружены этой особой аурой, обладающей уникальным свойством, присущим ей. Именно поэтому в 2018 году на уровне Правительства было принято решение создания музея-заповедника «Бозок».

«В новой редакции имеется ряд изменений, касающихся качества археологических исследований. Они, безусловно, связаны с решением проблем, актуализировавшихся в последнее время. В новой редакции сам факт выявления археологического памятника станет правовым основанием для его сохранения. Вопрос постановки на государственный учет археологического памятника путем его перевода из списка предварительного учета в Государственный список памятников хронологически определен. В течении трех, в исключительных случаях - пяти лет археологический объект должен, по итогам соответствующей историко-культурной экспертизы, получить статус и режим охраны. Важно, на мой взгляд, также разделение видов работ на научно-реставрационные и археологические. Усложнение процедуры в части усиления квалификационных требований на получение лицензии на проведение научно-реставрационных и археологических работ также считаю необходимой мерой», – пояснила С. Бурбаева.

Ученая подчеркнула, что это стало возможным только благодаря признанию необходимости сохранения наследия как важнейшей составляющей культурной политики государства. «Историко-культурное наследие сегодня рассматривается нашим народом как сакральное достояние, доставшееся нам от наших предков. Инициированные Первым Президентом-Елбасы Н.А. Назарбаевым программные статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» всколыхнули наше общество. В рамках реализации программ мы получили проект «Сакральная география Казахстана». На сегодня значительное количество археологических, историко-культурных памятников вошло в списки сакральных объектов общенационального и регионального значения», – сказала С. Бурбаева.

Также директор музея-заповедника «Бозок» считает важным, что в новой редакции Закона «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» появилась новая дефиниция «сакральные объекты». К ним с этого времени будет применен особый режим охраны. Тем самым в законе учтено то, что дорого народу, его культурная и историческая память.