Новый закон о СМИ планируется разработать к 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены разработать поправки в действующий Закон РК «О средствах массовой информации». Внесение в Мажилис планируется в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока идет выработка концептуальных подходов к изменению норм закона в соответствии с теми направлениями, которые даны Главой государства в Послании. Работа эта непростая. Для того, чтобы получить закон, который будет регулировать в должной мере отношения в этой сфере и удовлетворять как общество, так и журналистов, нужно время. Поэтому запланировано внесение в Мажилис в 2023 году», - сообщил министр юстиции РК Канат Мусин во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Напомним, 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть Закон о СМИ.

«Дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных СМИ. Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», - сказал тогда Президент.