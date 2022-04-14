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    Новый закон о СМИ планируется разработать к 2023 году

    14 Апреля 2022, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены разработать поправки в действующий Закон РК «О средствах массовой информации». Внесение в Мажилис планируется в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пока идет выработка концептуальных подходов к изменению норм закона в соответствии с теми направлениями, которые даны Главой государства в Послании. Работа эта непростая. Для того, чтобы получить закон, который будет регулировать в должной мере отношения в этой сфере и удовлетворять как общество, так и журналистов, нужно время. Поэтому запланировано внесение в Мажилис в 2023 году», - сообщил министр юстиции РК Канат Мусин во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Напомним, 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть Закон о СМИ.

    «Дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных СМИ. Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», - сказал тогда Президент.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК СМИ Мажилис Минюст
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