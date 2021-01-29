Новый закон о СМИ планируется принять в 2022 году – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый закон о СМИ планируют разработать уже в ближайшем будущем. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельно хочу отметить работу над новыми правилами предоставления государственного информационного заказа, а в перспективе - принятие качественно нового закона о СМИ», - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии ведомства.

Конечная цель, по ее словам, – это формирование законодательно обеспеченных механизмов единой информационной политики государства.

«Полагаю, что в этом году концепция законопроекта получит широкое обсуждение с тем, чтобы разработать и принять новый закон о СМИ уже в 2022 году», - заключила министр.