Новый закон о НПП «Атамекен» разрабатывается в Казахстане
Предлагается исключить филиалы региональных палат, а их услуги перевести в формат онлайн, запретить создание юридических лиц с участием НПП, а также филиалов и представительств НПП на территориях иностранных государств.
Также отмечается, что Правительство Казахстана не является учредителем НПП и не может вмешиваться в деятельность НПП. Полагается целесообразным убрать из компетенции Правительства утверждение предельных обязательных размеров членских взносов, а также иных функций.
Вместе с тем в сравнительной таблице подчеркивается необходимость определения учредителя НПП. Предлагается учредителями определить ассоциации, входящие в состав Комитетов, с автоматической сменой состава учредителей при изменении состава Комитетов.
Напомним, закон «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» был принят 4 июля 2013 года.