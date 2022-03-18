РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:46, 18 Март 2022 | GMT +6

    Новый закон о НПП «Атамекен» разрабатывается в Казахстане

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены рабочей группы по реформированию НПП РК «Атамекен», члены ассоциаций, общественные деятели внесли свои предложения по изменениям в закон «О Национальной палате предпринимателей РК». Предложения опубликованы на официальном сайте, их сбор продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Предлагается исключить филиалы региональных палат, а их услуги перевести в формат онлайн, запретить создание юридических лиц с участием НПП, а также филиалов и представительств НПП на территориях иностранных государств.

    Также отмечается, что Правительство Казахстана не является учредителем НПП и не может вмешиваться в деятельность НПП. Полагается целесообразным убрать из компетенции Правительства утверждение предельных обязательных размеров членских взносов, а также иных функций.

    Вместе с тем в сравнительной таблице подчеркивается необходимость определения учредителя НПП. Предлагается учредителями определить ассоциации, входящие в состав Комитетов, с автоматической сменой состава учредителей при изменении состава Комитетов.

    Напомним, закон «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» был принят 4 июля 2013 года.


    Теги:
    Закон и право Бизнес
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!