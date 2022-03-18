Новый закон о НПП «Атамекен» разрабатывается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены рабочей группы по реформированию НПП РК «Атамекен», члены ассоциаций, общественные деятели внесли свои предложения по изменениям в закон «О Национальной палате предпринимателей РК». Предложения опубликованы на официальном сайте, их сбор продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предлагается исключить филиалы региональных палат, а их услуги перевести в формат онлайн, запретить создание юридических лиц с участием НПП, а также филиалов и представительств НПП на территориях иностранных государств.

Также отмечается, что Правительство Казахстана не является учредителем НПП и не может вмешиваться в деятельность НПП. Полагается целесообразным убрать из компетенции Правительства утверждение предельных обязательных размеров членских взносов, а также иных функций.

Вместе с тем в сравнительной таблице подчеркивается необходимость определения учредителя НПП. Предлагается учредителями определить ассоциации, входящие в состав Комитетов, с автоматической сменой состава учредителей при изменении состава Комитетов.

Напомним, закон «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» был принят 4 июля 2013 года.