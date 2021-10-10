Новый взрыв произошел на складе боеприпасов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Срабатывание поврежденного ранее взрывоопасного предмета произошло в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«10 октября 2021 года около 7.20 на территории склада инженерных боеприпасов в п. Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета. Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.

По сообщению Минобороны, в настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где 26 августа т.г. произошел пожар.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов, причины которых устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек. Поиски одного пропавшего сотрудника Минобороны продолжаются до сих пор. Среди погибших - сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области. Сейчас в Байзакском районе полным ходом идут восстановительные работы.

Ранее Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» подробнее рассказал о взрыве на воинском складе боеприпасов в Жамбылской области, произошедшем 26 августа т.г.



